Гравець Руха претендує на Golden Boy 2024

Джерело - Golden Boy.

Центральний захисник львівського Руха Богдан Слюбик може отримати нагороду найкращому гравцю Європи до 21 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Golden Boy.

Українець отримав 62,6 бала і знаходиться на 61 позиції в списку. Також до кандидатів потрапив футболіст донецького Шахтаря Невертон. Він перебуває на 69 сходинці.

Серед топ-3 номінантів перебувають Ламін Ямал з Барселони, Жоау Невеш з Бенфіки та представник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Зазначимо, що в списку також є два росіянина з російського чемпіонату. Це Нікіта Салтиков з Крильєв Совєтов (62) та Сєргєй Піняєв з Локомотива (78).

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги "гірники" впевнено перемогли Рух.