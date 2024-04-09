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Гравець Руха вважає, що команді ще рано грати у єврокубках

Сьогодні 15:55 54 0
Гравець Руха вважає, що команді ще рано грати у єврокубках
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Слюбик

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Захисник Руха Богдан Слюбик вважає, що команда ще не готова представляти Україну на міжнародній арені. 

Таку думку 20-річний центрбек висловив в інтерв’ю Володимиру Звєрову. 

"Ще рано, ще рік-два потрібно набратись досвіду, і тоді кудись йти, пробувати. Коли вже команда укріпне – можна буде сказати, що то команда, яка готова на єврокубки. Думаю, гравці затримаються в Русі. Президент хоче показати, що можна грати таким складом у футбол, і, думаю, команда збережеться трішки", – сказав Слюбик. 

Завдяки успішним виступам у весняній частині сезону Рух обійшов Полісся та посідає 5 місце в Українській Прем’єр-лізі. Єдиної поразки після зимової перерви команда Віталія Пономарьова зазнала в нещодавньому матчі проти Шахтаря

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