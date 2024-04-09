Гравець Руха вважає, що команді ще рано грати у єврокубках

Захисник Руха Богдан Слюбик вважає, що команда ще не готова представляти Україну на міжнародній арені.

Таку думку 20-річний центрбек висловив в інтерв’ю Володимиру Звєрову.

"Ще рано, ще рік-два потрібно набратись досвіду, і тоді кудись йти, пробувати. Коли вже команда укріпне – можна буде сказати, що то команда, яка готова на єврокубки. Думаю, гравці затримаються в Русі. Президент хоче показати, що можна грати таким складом у футбол, і, думаю, команда збережеться трішки", – сказав Слюбик.