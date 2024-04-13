Стали відомі стартові склади Оболоні та Миная на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Оболонь та Минай оголосили стартові склади на поєдинок 23 туру Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Оболонь: Рибка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Запорожець, Груша, Нагієв, Краснопір.
Запасні: Федорівський, Кичак, Карась, Лук'янчук, Прокопенко, Вовкун, Мороз, Чернов, Суханов, Косовський, Вишневський, Тарануха.
Минай: Кемкін, Скиба, Піддубний, Корнійчук, Кисіль, Ременяк, Петько, Семотюк, Кораблін, Устименко, Вакула.
Запасні: Бандура, Росул, Дмитрук, Нємчанінов, Вітенчук, Матющенко, Демиденко, Тищук, Попов, Гучінєв, Вашкеба, Чуєв.
Нагадаємо, у межах 23 туру УПЛ Минай поступився Поліссю, а Оболонь розгромно програла Вересу.