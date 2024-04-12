Карпати здолали Лівий Берег, Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 12 квітня, відбулися 2 матчі Першої ліги України з футболу.
Зокрема у "Чемпіонській" групі Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса, а львівські Карпати мінімально здолали Лівий берег.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
"Чемпіонська" група
СК Полтава — Агробізнес 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Волков, 1:1 - 52 Одарюк, 2:1 - 84 Щербак
Лівий берег — Карпати Львів 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 56 Підлепенець
ФСК Маріуполь — Нива Бузова 0:0 (0:0)
Нагадаємо, у минулому турі Карпати обіграли, ФСК Маріуполь, а Лівий берег мінімально здолав Прикарпаття.