Карпати здолали Лівий Берег, Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса: результати матчів Першої ліги

Головне
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77286 7
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 1835
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 309
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 209
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 7827 2
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 271
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 13999
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 4915 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 263
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 19:37 943
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 14:00 365
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:33 546
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:25 183
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 20:45 175
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 18:32 172
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:28 223
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:43 786
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 224
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
10.04.2024 16:30 652
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 989

Карпати здолали Лівий Берег, Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:50 206 0
Карпати здолали Лівий Берег, Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Карпати, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава, #Нива Бузова, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 12 квітня, відбулися 2 матчі Першої ліги України з футболу.

Зокрема у "Чемпіонській" групі Полтава вирвала перемогу в Агробізнеса, а львівські Карпати мінімально здолали Лівий берег.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
"Чемпіонська" група

СК Полтава — Агробізнес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Волков, 1:1 - 52 Одарюк, 2:1 - 84 Щербак

Лівий берег — Карпати Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Підлепенець

ФСК Маріуполь — Нива Бузова 0:0 (0:0)

Нагадаємо, у минулому турі Карпати обіграли, ФСК Маріуполь, а Лівий берег мінімально здолав Прикарпаття.

Коментарі ()
Популярне зараз
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77286 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 7827 2
Помер легендарний борець сумо Таро Помер легендарний борець сумо Таро 17211
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 13999
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 8832
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 4915 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166794 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362346 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36673
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30367 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21354 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98824