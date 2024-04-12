Джерело - fckarpaty.org.ua.
Лівий берег показав організовану гру в центрі поля та в обороні в матчі 4 туру другого етапу Першої ліги проти львівських Карпат (0:1).
Про це повідомив головний тренер "зелено-білих" Мирон Маркевич.
"Ми приїхали до Києва, щоб, як мінімум, не програти. Карпатам вдалося виграти й це добре. Потрібно відзначити Лівий берег. Це організована команда в обороні та у центрі поля, тому вони не дали нам сильно розгулятися.
Вимушені заміни у Лівого берега? Коли основні гравці отримують травми, то це на користь супернику. Однак кияни бились до кінця, створювали напругу біля наших воріт, тому наприкінці матчу було непросто", - сказав Маркевич.
Карпати з 57 очками очолюють турнірну таблицю Першої ліги, у другого Інгульця 46 балів. Лівий берег наразі третім з 45 очками в активі.