Лівий берег показав організовану гру в центрі поля та в обороні в матчі 4 туру другого етапу Першої ліги проти львівських Карпат (0:1).

Про це повідомив головний тренер "зелено-білих" Мирон Маркевич.

"Ми приїхали до Києва, щоб, як мінімум, не програти. Карпатам вдалося виграти й це добре. Потрібно відзначити Лівий берег. Це організована команда в обороні та у центрі поля, тому вони не дали нам сильно розгулятися.

Вимушені заміни у Лівого берега? Коли основні гравці отримують травми, то це на користь супернику. Однак кияни бились до кінця, створювали напругу біля наших воріт, тому наприкінці матчу було непросто", - сказав Маркевич.