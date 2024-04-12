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07.04.2024 07:40 994

Рафінья - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:52 59 0
Рафінья - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
#Рафінья, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Рафінья став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Бразилець оформив дубль та допоміг каталонцям на виїзді здолати ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ (2:3).

Футболіст обійшов у голосуванні півзахисника Ман Сіті Філа Фодена, хавбека Арсенала Мартіна Едегора та форварда Атлетико Антуана Грізманна.

Матч-відповідь між Барселоною та ПСЖ відбудеться 16 квітня на Олімпійському стадіоні в столиці Каталонії.

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