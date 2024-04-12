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Караваєв: Я дуже хочу, щоб наступним в Європу перейшов Шапаренко

Сьогодні 18:25 93 0
Караваєв: Я дуже хочу, щоб наступним в Європу перейшов Шапаренко
ФК Динамо
#Микола Шапаренко, #Олександр Караваєв, #Динамо

Джерело - Мамахихотала.

Олександр Караваєв хоче, щоб наступним в європейський чемпіонат з київського Динамо перейшов півзахисник Микола Шапаренко.

Про це він розповів у ефірі ютуб-каналу "Мамахихотала".

"Кого наступним із гравців Динамо купить закордонний клуб? Я б дуже хотів, щоб Миколу Шапаренка. Він був на дуже високому рівні, потім була травма, але він повернувся.

Він великий молодець, тому що багато через що пройшов і потихеньку виходить на свій рівень. Дай бог, щоб він ще й на Євро запалював", - сказав футболіст.

У поточному сезоні Шапаренко відіграв за киян 19 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що клуб не збирається тримати Миколу.

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