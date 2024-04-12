Караваєв: Я дуже хочу, щоб наступним в Європу перейшов Шапаренко

Олександр Караваєв хоче, щоб наступним в європейський чемпіонат з київського Динамо перейшов півзахисник Микола Шапаренко.

Про це він розповів у ефірі ютуб-каналу "Мамахихотала".

"Кого наступним із гравців Динамо купить закордонний клуб? Я б дуже хотів, щоб Миколу Шапаренка. Він був на дуже високому рівні, потім була травма, але він повернувся.

Він великий молодець, тому що багато через що пройшов і потихеньку виходить на свій рівень. Дай бог, щоб він ще й на Євро запалював", - сказав футболіст.