Караваєв: Я дуже хочу, щоб наступним в Європу перейшов Шапаренко

Джерело - Мамахихотала.
Олександр Караваєв хоче, щоб наступним в європейський чемпіонат з київського Динамо перейшов півзахисник Микола Шапаренко.
Про це він розповів у ефірі ютуб-каналу "Мамахихотала".
"Кого наступним із гравців Динамо купить закордонний клуб? Я б дуже хотів, щоб Миколу Шапаренка. Він був на дуже високому рівні, потім була травма, але він повернувся.
Він великий молодець, тому що багато через що пройшов і потихеньку виходить на свій рівень. Дай бог, щоб він ще й на Євро запалював", - сказав футболіст.
У поточному сезоні Шапаренко відіграв за киян 19 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що клуб не збирається тримати Миколу.