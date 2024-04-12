На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру чемпіонату України в складі Руха зіграв перший футболіст 2008 року народження – Мухаммад Джурабаєв. Півзахисник вийшов на поле в грі проти Шахтаря на 85-й хвилині. У віці 16 років та 63 днів він ще й став наймолодшим гравцем в історії львівського клубу, що зіграв в УПЛ.

Якщо уважно глянути статистику, то було чимало прецедентів, коли перший футболіст покоління вперше виходив в еліті проти гранда українського футболу. Із 12 останніх дебютантів – шестеро зіграли саме з Шахтарем. Причому всі дебюти відбулися на останніх хвилинах, коли клуб програвав із великим рахунком.

Перші гравці свого покоління, які дебютували проти в грі Шахтаря

Перший футболіст 1997 року народження Олексій Зінкевич вийшов на поле в складі Волині у віці 17 років 157 днів. Дебют стався в компенсований час, коли "гірники" вигравали 6:2. Кар’єра в еліті в нього не склалася, наразі волинянин виступає в нижчих лігах Польщі.

Перший гравець 1998 року народження Микола Шапаренко зіграв за Іллічівець, маючи 16 років 6 місяців і 1 день. У поєдинку, який Шахтар виграв 6:2, вийшов на поле на 89-й хвилині. Зараз – гравець Динамо та збірної України.

Перший виконавець вже 2000 року Владислав Дмитренко дебютував за Волинь у віці 16 років і 123 днів. Сталося це на 75-й хвилині. Тоді на табло вже було 2:0, а згодом Шахтар забив третій. Зараз нападник грає за Металіст 1925.

Перший футболіст 2002 року Максим Брама в 17 років зіграв за Львів. Вийшов на 86-й хвилині при рахунку 0:3. На жаль, на сьогодні і Львів втратив професійний статус, і Брама завершив кар’єру через травму.

Перший футболіст 2005 року Данило Савін зіграв найбільше – 45 хвилин за Маріуполь. Футболісту було 16 років і 81 день, коли його команда зазнала розгрому від донеччан (0:5). Після цього перейшов у юнацьку команду Шахтаря, а віднедавна – до Зорі.

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Варто розуміти, що ранній дебют у професійному футболі не завжди гарантує успішну кар’єру в майбутньому. Це показник, що у своєму віці гравець сильніший за однолітків, тому його можна залучати до роботи із більш досвідченими. Приклад головного таланта Металіста Маркевича Артема Радченка тому підтвердження. У 16 років він грав у єврокубках, а у 26 зник із радарів хороших клубів.

Чи можна вважати тінейджера-дебютанта підсиленням, програючи у два й більше голів? Навряд. Першочергово тренери миряться із поразкою і дають молодому футболісту вийти в матчі, де вже нічого втрачати. Так, футболіст отримує шанс проявити себе в середовищі, коли не тисне відповідальність, та стимул працювати над собою надалі.

Звісно, можна говорити про технічні якості юних футболістів, їхню хорошу роботу в тренувальному процесі, але той же Джурабаєв чи будь-хто інший не відіграє 2 голи за 5 хвилин. Тому подібні виходи на заміни — не більше, ніж надання молодому гравцю досвіду, особливо враховуючи, що на лавці залишалися більш вікові одноклубники.

Інша причина стосується Шапаренка та Савіна, яким допоміг дебютувати дефіцит виконавців. Їхній Іллічівець, який потім став Маріуполем, був залежним від орендованих футболістів у Шахтаря. "Гірники" забороняли грати своїм виконавцям проти них, відтак тренери добирали на очні зустрічі молодь, аби заповнити заявку.

До прикладу, у матчі, де дебютував Савін, вперше вийшли в УПЛ ще сім гравців. Власне, нестача виконавців через кулуарні або ігрові причини – другий вагомий фактор дебюту юних гравців.

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До слова, намагалися врятувати ситуацію в матчах із грандами й кілька інших команд УПЛ. Випускаючи молодих гравців, ті, як і Джурабаєв, встановлювали клубні рекорди. Усі вони відбулися впродовж останніх трьох років.

Наймолодший дебютант Кривбасу Захар Карпусь (17 років 338 днів) вийшов проти Шахтаря 87-й хвилині за рахунку 0:3.

Наймолодший дебютант Колоса Артем Гусол вийшов проти Шахтаря на 85-й хвилині. На табло світилися цифри 1:3. Нападник, якому тоді було 17 років 112 днів, навіть мав можливість забити, проте влучив прямісінько у воротаря.

Наймолодший дебютант ФК Львів Віталій Михайлів (16 років 335 днів) вийшов проти Динамо на 81-й хвилині. Тоді його команда зазнала мінімальної поразки – 0:1.

Наймолодший дебютант Ворскли Ілля Крупський зіграв із Динамо, маючи 16 років 211 днів. Захисника випустили на 75-й хвилині, а матч завершився поразкою полтавчан 1:5.

Другий наймолодший дебютант Вереса Дмитро Годя (18 років 79 днів) вийшов проти Динамо на заключні 17 хвилин. Його команда програла 0:3.

Наймолодший дебютант Олександрії Данііл Ващенко (17 років 216 днів) зіграв проти Шахтаря. Вийшовши на поле на 89-й хвилині, допоміг зберегти нічийний рахунок 1:1. Приклад Ващенка – єдиний, де клуб гравця не зазнав поразки.

Як бачимо, в Україні спостерігається тенденція давати ігровий час гравцям 16–18 років у матчах із Шахтарем та Динамо. Вона яскраво сформувалася після повномасштабного вторгнення Росії, коли наші клуби втратили чимало гравців, зокрема іноземців.

У нинішній ситуації відтік легіонерів відкрив нові імена серед українців. Чи стануть вони хорошими гравцями – покаже час. Наразі значна кількість дебютантів досі тренуються з основою й періодично отримують ігрову практику.

Дмитро Климчук, для Чемпіона

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