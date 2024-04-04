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Суркіс - про Шапаренка: Ніхто його не буде тримати

Сьогодні 20:47 235 0
Суркіс - про Шапаренка: Ніхто його не буде тримати
ФК Динамо
#Ігор Суркіс, #Микола Шапаренко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що клуб не збирається тримати Миколу Шапаренка, і якщо будуть пропозиції, то їх розглядатимуть.

Його слова наводить пресслужба киян.

"Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх.

Микола – справжній динамівець, він дуже переживає за результати команди. Він хвилювався, що у нього не все виходило на футбольному полі. Він дуже довго відновлювався. Але зараз усе гаразд, він набрав свої оптимальні кондиції, тож ми будемо бачити Миколу в ще кращій формі, він буде віддавати паси, забивати. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко", - сказав президент клубу.

Нагадаємо, напередодні "біло-сині" розгромно перемогли луганську Зорю у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги. Шапаренко, якого визнали найкращим гравцем березня в Динамо, віддав дві гольові передачі.

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