Суркіс - про Шапаренка: Ніхто його не буде тримати

Джерело - ФК Динамо.
Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що клуб не збирається тримати Миколу Шапаренка, і якщо будуть пропозиції, то їх розглядатимуть.
Його слова наводить пресслужба киян.
"Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх.
Микола – справжній динамівець, він дуже переживає за результати команди. Він хвилювався, що у нього не все виходило на футбольному полі. Він дуже довго відновлювався. Але зараз усе гаразд, він набрав свої оптимальні кондиції, тож ми будемо бачити Миколу в ще кращій формі, він буде віддавати паси, забивати. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко", - сказав президент клубу.
Нагадаємо, напередодні "біло-сині" розгромно перемогли луганську Зорю у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги. Шапаренко, якого визнали найкращим гравцем березня в Динамо, віддав дві гольові передачі.