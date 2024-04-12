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07.04.2024 07:40 994

Німеччина боїться, що Євро-2024 стане ціллю терористів

Сьогодні 18:13 100 0
Німеччина боїться, що Євро-2024 стане ціллю терористів
#Євро-2024

Джерело - Daily Mail.

Представники державної безпеки Німеччини вважають, що терористична організація Ісламська держава може влаштувати теракт під час майбутнього Євро-2024.

Про це повідомляє Daily Mail.

Занепокоєність німців посилилася після того, як у пропагандистському журналі терористів були опубліковані нові світлини з погрозами.

У випуску представлено кілька ілюстрацій, у тому числі зображення терориста з вибухівкою в німецькому поїзді з підписом "Останній дзвінок перед виходом". Зверху можна помітити напис: "Ласкаво просимо до Європи".

Нагадаємо, раніше ІДІЛ погрожував провести теракти під час чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів, проте всі поєдинки пройшли без подій.

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