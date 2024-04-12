Німеччина боїться, що Євро-2024 стане ціллю терористів

Джерело - Daily Mail.

Представники державної безпеки Німеччини вважають, що терористична організація Ісламська держава може влаштувати теракт під час майбутнього Євро-2024.

Про це повідомляє Daily Mail.

Занепокоєність німців посилилася після того, як у пропагандистському журналі терористів були опубліковані нові світлини з погрозами.

У випуску представлено кілька ілюстрацій, у тому числі зображення терориста з вибухівкою в німецькому поїзді з підписом "Останній дзвінок перед виходом". Зверху можна помітити напис: "Ласкаво просимо до Європи".

Нагадаємо, раніше ІДІЛ погрожував провести теракти під час чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів, проте всі поєдинки пройшли без подій.