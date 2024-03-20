Джерело - Чемпіон.

22 березня стартують змагання у групі "Чемпіонська" Першої ліги з футболу, в якій боротьбу за путівки до Української Прем’єр-Ліги поведуть 10 команд.

За підсумками першого етапу турніру від груп А та Б (були сформовані за територіальним принципом) були відібрані по 5 найкращих команд: Карпати, Інгулець, Лівий берег, ФСК Маріуполь, Епіцентр, Вікторія, СК Полтава, Агробізнес, Кудрівка-Нива та Прикарпаття.

Фаворити на підвищення у класі

Аналізуючи турнірну таблицю, можна зазначити, що основними претендентами на підвищення у класі є лідери груп А і Б — Карпати та Інгулець. Саме ці клуби планували провести зимові збори за кордоном, але не отримали дозвіл на виїзд з України. Тож всі команди були у рівних умовах підготовки до другої частини сезону.

Карпати та Інгулець доволі комфортно відчувають себе у турнірній таблиці, маючи непогану очкову перевагу над конкурентами. Найближчим є Лівий берег, який, мабуть, єдиний, хто може втрутитися у боротьбу за пряму путівку до УПЛ. Іншим клубам, вірогідно, допоможуть хіба що матчі плей-оф.

Основні трансферні переходи

Карпати та Інгулець найкраще попрацювали щодо зміцнення складу. Львівський клуб у першій частині чемпіонату мав стабільний склад, який би міг гідно виступати й в УПЛ, а взимку ще більше посилив, насамперед, атакувальну міць. Так, команду поповнив Андрій Булеза з Миная, екснападник Полісся Аріельсон та французький вінгер, який може зіграти й на позиції нападника, Джаред Хаса.

Інгулець же повернув до свого складу нігерійського нападника Майкла Стефена, підписав ексгравця Львова Альваро, також склад команди поповнили три колишні футболісти запорізького Металурга — Валерій Сад, Володимир Білоцерковець та Богдан Могильний.

Щодо інших найбільш помітних трансферів, зазначимо наступне. СК Полтава повернув до рідної області досвідчених Максима Марусича і Володимира Одарюка. ФСК Маріуполь підписав контракти з Олександром Маткобожиком, Дмитром Фатєєвим, Євгеном Задоєм та Антоном Савіним, які мають досвід виступів у клубах УПЛ.

Досвідчений Мар’ян Мисик перейшов до Лівого берега.

Зимове перевтілення

Нива (Бузова) взимку могла зникнути з футбольної мапи, але згодом її підтримав президент друголігової Кудрівки Роман Солодаренко. Клуб трансформувався у колектив під новою назвою Кудрівка-Нива. Також змінився тренерський штаб — Ігоря Жабченка замінив Роман Локтіонов.

Новий наставник почав будувати оновлену команду. Найбільш досвідченим гравцем, який поповнив склад, став Євгеній Чепурненко. Чого очікування від виступу оновленого колективу — питання непросте. Відіграти чотири бали до місця в плей-оф є реальним завданням, проте конкуренти в Кудрівки-Ниви серйозні.

Хто може здивувати?

Які команди з середини турнірної таблиці можуть порадувати хорошою грою й, перш за все, результатом? Можна припустити, що ФСК Маріуполь та СК Полтава спроможні відбирати очки в лідерів і вести боротьбу з Лівим берегом за місця плей-оф. Є й інші клуби, які не перебувають у верхній частині таблиці та не мають високої турнірної мотивації, але можуть відбирати бали в представників лідируючої групи.

Наш прогноз

Прямі путівки до УПЛ здобудуть Карпати та Інгулець, а в плей-оф зіграють Лівий берег та ФСК Маріуполь.

Анонс першого туру групи "Чемпіонська"

Програму туру відкриє протистояння в Івано-Франківську, куди до місцевого Прикарпаття завітає Інгулець. Лідеру на Заході України легко не буде. Тож передбачається складна гра з можливою втратою очок. Кудрівка-Нива матиме проблеми з Лівим берегом, адже в команди є труднощі з зіграністю, враховуючи значущі зимові зміни. Як очікується, Ігри Епіцентр — ФСК Маріуполь та Агробізнес — Вікторія, можуть бути досить рівними за своїм змістом, адже складно передбачити переможця. Карпати у протистоянні з СК Полтава є безумовним фаворитом. Шанси зачепитися за очки в гостей є, проте перемога господарів виглядає найбільш імовірним результатом.

Розклад матчів 1-го туру групи "Чемпіонська" (час початку матчів — київський):

22 березня. 13:00. Прикарпаття — Інгулець

23 березня. 12:30. Кудрівка-Нива — Лівий берег

23 березня. 13:30. Епіцентр — ФСК Маріуполь

23 березня. 14:00. Карпати — СК Полтава

24 березня. 13:15. Агробізнес — Вікторія

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