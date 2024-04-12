Ванат: У Динамо всі матчі чемпіонату, як фінали

Головне
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77218 7
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 53
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 180
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 177
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 7119 2
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 239
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 13647
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 4823 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 256
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 19:37 935
Прямі трансляції
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 217
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
10.04.2024 16:30 647
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 02:46 299
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 01:33 470
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 984

Ванат: У Динамо всі матчі чемпіонату, як фінали

Сьогодні 13:20 99 0
Ванат: У Динамо всі матчі чемпіонату, як фінали
ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат, розповів, що кожен матч Української Прем'єр-ліги для киян як фінал.

Його слова передає пресслужба клубу.

"У нас усі матчі з початку чемпіонату, як фінали. Саме таке налаштування команди. Сподіваюся, ми виграємо усі поєдинки, що залишилися.

Найголовніше — це здобути чемпіонство разом із командою, але і прагнення стати найкращим бомбардиром теж є", — сказав футболіст.

Наразі кияни посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України і відстають від першого Шахтаря на 4 бали. У поточному сезоні Ванат зіграв 20 матчів в УПЛ, забив 11 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно форварда киян визнали найкращим гравцем ліги у березні. Найкращим тренером став Олександр Шовковський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 4823 1
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли 1303
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 7119 2
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77218 7
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 13647
Помер легендарний борець сумо Таро Помер легендарний борець сумо Таро 17126
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65697
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99200
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65123 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160939
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29942
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362340 2