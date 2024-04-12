Ванат: У Динамо всі матчі чемпіонату, як фінали

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат, розповів, що кожен матч Української Прем'єр-ліги для киян як фінал.

Його слова передає пресслужба клубу.

"У нас усі матчі з початку чемпіонату, як фінали. Саме таке налаштування команди. Сподіваюся, ми виграємо усі поєдинки, що залишилися. Найголовніше — це здобути чемпіонство разом із командою, але і прагнення стати найкращим бомбардиром теж є", — сказав футболіст.

Наразі кияни посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України і відстають від першого Шахтаря на 4 бали. У поточному сезоні Ванат зіграв 20 матчів в УПЛ, забив 11 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно форварда киян визнали найкращим гравцем ліги у березні. Найкращим тренером став Олександр Шовковський.