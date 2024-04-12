Віцепрезидент Кривбаса: Будемо боротися за чемпіонство до останнього туру

Джерело - Український футбол.

Заступник президента Кривбаса Артем Гагарін вважає, що його команда буде боротися за перше місце Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 до заключного туру.

Про це він розповів для журналістів "Українського футболу".

"Зараз казати, що ми боремося за друге-третє місце – це не поважати своїх вболівальників, працівників клубу та, звичайно, команду. Кривбас хоче бути першим і ми боремось за чемпіонство. Наразі ми йдемо до своєї цілі, ще нічого не втрачено – будемо боротись до останнього туру. Кривбас точно не буде займатись незрозумілими справами і намагатись зайняти третє місце, тому що воно "щось гарантує". Ми взагалі вважаємо, що це прояв нечесної гри, й такі речі повинні каратися відповідними органами, щоб більше не було бажаючих і таких прецедентів в цілому", — сказав менеджер.

Криворіжці наразі посідають другу сходинку в чемпіонаті України, у активі команди 47 очок.

Раніше ми повідомляли, що Гагарін жартівливо висловився про можливість переходу на роботу до іншого клуба головного тренера Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, Ворскла і Кривбас не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ.