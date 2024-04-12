Віцепрезидент Кривбаса: Будемо боротися за чемпіонство до останнього туру

Головне
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77218 7
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 53
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 180
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 177
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 7116 2
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 239
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 13647
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 4823 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 256
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 19:37 935
Прямі трансляції
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 217
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
10.04.2024 16:30 647
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 02:46 299
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 01:33 470
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 984

Віцепрезидент Кривбаса: Будемо боротися за чемпіонство до останнього туру

Сьогодні 12:52 113 0
Віцепрезидент Кривбаса: Будемо боротися за чемпіонство до останнього туру
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Український футбол.

Заступник президента Кривбаса Артем Гагарін вважає, що його команда буде боротися за перше місце Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 до заключного туру.

Про це він розповів для журналістів "Українського футболу".

"Зараз казати, що ми боремося за друге-третє місце – це не поважати своїх вболівальників, працівників клубу та, звичайно, команду. Кривбас хоче бути першим і ми боремось за чемпіонство. Наразі ми йдемо до своєї цілі, ще нічого не втрачено – будемо боротись до останнього туру. 

Кривбас точно не буде займатись незрозумілими справами і намагатись зайняти третє місце, тому що воно "щось гарантує". 

Ми взагалі вважаємо, що це прояв нечесної гри, й такі речі повинні каратися відповідними органами, щоб більше не було бажаючих і таких прецедентів в цілому", — сказав менеджер.

Криворіжці наразі посідають другу сходинку в чемпіонаті України, у активі команди 47 очок.

Раніше ми повідомляли, що Гагарін жартівливо висловився про можливість переходу на роботу до іншого клуба головного тренера Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, Ворскла і Кривбас не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 13647
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли 1303
Помер легендарний борець сумо Таро Помер легендарний борець сумо Таро 17126
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 4823 1
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77218 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 7116 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99200
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359798
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30359 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21352 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13880
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6733 2