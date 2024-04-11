Якщо вкрадуть – будемо писати заяву в поліцію: Гагарін пожартував про майбутнє Вернидуба в Кривбасі

Джерело - Український футбол.

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін жартова відповів на питання про те, чи не побоюється, що українські гранди або європейські клуби можуть переманити Юрія Вернидуба до себе.

Слова Гагаріна цитує "Український футбол".

"Якщо вкрадуть – будемо писати заяву в поліцію, щоб Миколайовича повернули. А якщо серйозно, то Вернидуб максималіст і він завжди свого досягає. Зараз у нього, як і у всіх нас, є ціль, до якої ми успішно рухаємося", – сказав Гагарін.

Наразі Кривбас посідає друге місце в чемпіонаті України, відстаючи від Шахтаря лише на два очки. Втім, у "гірників" є ще два матчі в запасі, тож відрив може збільшитися до восьми пунктів. У наступному, 24 турі УПЛ команда Юрія Вернидуба на виїзді зіграє проти львівського Руха.