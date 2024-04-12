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Ювентус відпустить провідного півзахисника команди на правах вільного агента

Сьогодні 12:00 95 0
Ювентус відпустить провідного півзахисника команди на правах вільного агента
Фото: Getty Images
#Рабйо, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо залишить туринський клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Французький футболіст та керівництво "б'янконері" вирішили не продовжувати співпрацю. Контракт Рабйо з Ювентусом завершиться влітку 2024 року.

Адріан має намір спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі, гравцем цікавився Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні відіграв 27 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.

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