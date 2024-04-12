Ювентус відпустить провідного півзахисника команди на правах вільного агента

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо залишить туринський клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Французький футболіст та керівництво "б'янконері" вирішили не продовжувати співпрацю. Контракт Рабйо з Ювентусом завершиться влітку 2024 року.

Адріан має намір спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі, гравцем цікавився Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні відіграв 27 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.