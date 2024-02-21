Рабйо зацікавив клуби АПЛ

Адріан Рабйо влітку стане вільним агентом

Англійські футбольні клуби Арсенал, Ліверпуль та Тоттенгем зацікавлені в трансфері французького півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо.

Про це повідомляє The Sun.

Влітку в гравця завершується контракт з італійським клубом, тому 28-річного футболіста можна буде підписати на правах вільного агента.

Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні відіграв 22 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.

Раніше французьким хавбеком цікавилась Барселона.

Нагадаємо, що Ювентус побореться з Манчестер Юнайтед та Арсеналом за хавбека Ніцци.