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Рабйо зацікавив клуби АПЛ

Адріан Рабйо влітку стане вільним агентом
Сьогодні 19:46 102 0
Рабйо зацікавив клуби АПЛ
Фото - Getty Images

Англійські футбольні клуби Арсенал, Ліверпуль та Тоттенгем зацікавлені в трансфері французького півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо.

Про це повідомляє The Sun.

Влітку в гравця завершується контракт з італійським клубом, тому 28-річного футболіста можна буде підписати на правах вільного агента. 

Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні  відіграв 22 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.

Раніше французьким хавбеком цікавилась Барселона.

Нагадаємо, що Ювентус побореться з Манчестер Юнайтед та Арсеналом за хавбека Ніцци.

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