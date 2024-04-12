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Карпати завітають у гості до Лівого берега, ФСК Маріуполь прийме Ниву Бузову: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 08:38 98 0
Карпати завітають у гості до Лівого берега, ФСК Маріуполь прийме Ниву Бузову: розклад матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Карпати, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава, #Нива Бузова, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 12 квітня, відбудеться 3 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі львівські Карпати зіграють проти Лівого берега, ФСК Маріуполь прийматиме Ниву Бузову, а Агробізнес завітає в гості до СК Полтава.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:45. СК Полтава — Агробізнес
  • 13:30. Лівий берег — Карпати Львів
  • 14:00. ФСК Маріуполь — Нива Бузова

Прямі трансляції поєдинків відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, у минулому турі Карпати обіграли, ФСК Маріуполь, а Лівий берег мінімально здолав Прикарпаття.

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