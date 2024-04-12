Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 12 квітня, відбудеться 3 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі львівські Карпати зіграють проти Лівого берега, ФСК Маріуполь прийматиме Ниву Бузову, а Агробізнес завітає в гості до СК Полтава.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:45. СК Полтава — Агробізнес
- 13:30. Лівий берег — Карпати Львів
- 14:00. ФСК Маріуполь — Нива Бузова
Прямі трансляції поєдинків відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
Нагадаємо, у минулому турі Карпати обіграли, ФСК Маріуполь, а Лівий берег мінімально здолав Прикарпаття.