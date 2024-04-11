Після серйозної травми Євгена Паста Верес терміново дозаявив Вадима Ющишина.

Про це повідомляє Sport.ua.

Вадим минулого сезону вже провів за Верес три поєдинки. Ще одним дублером досвідченого капітана команди Богдана Когута став Михайло Кулик з молодіжного складу (U-19). Всі вони під орудою Олега Шандрука готуються до календарного поєдинку 24 туру чемпіонату УПЛ – з ЛНЗ, який відбудеться 15 квітня.

Зазначимо, що перед початком весняної частини сезону в оренду до першолігового Кременя було відправлено Арсенія Коркодима.

Раніше стало відомо, що голкіпер Вереса Євген Паст пропустить щонайменше 6 місяців через ушкодження коліна, якого футболіст зазнав у матчі УПЛ проти Оболоні (3:0).