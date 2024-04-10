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06.04.2024 12:08 1168

Стали відомі терміни відновлення воротаря Вереса

Сьогодні 13:27 77 0
Стали відомі терміни відновлення воротаря Вереса
#Верес, #Паст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Воротар рівненського Вереса Євген Паст пропустить щонайменше шість місяців через травму, яку він отримав у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (3:0).

Про це повідомила пресслужба клубу.

У голкіпера діагностували у воротаря розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста чекає операція та пів року відновлення.

У поточному сезоні Паст відіграв 15 матчів за Верес, в яких пропустив 22 голи.

Нагадаємо, перемога над Оболонню дозволила Вересу піднятися на 13 сходинку (19 очок) в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 15 квітня проти ЛНЗ.

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