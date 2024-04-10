Стали відомі терміни відновлення воротаря Вереса

Воротар рівненського Вереса Євген Паст пропустить щонайменше шість місяців через травму, яку він отримав у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (3:0).

Про це повідомила пресслужба клубу.

У голкіпера діагностували у воротаря розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста чекає операція та пів року відновлення.

У поточному сезоні Паст відіграв 15 матчів за Верес, в яких пропустив 22 голи.

Нагадаємо, перемога над Оболонню дозволила Вересу піднятися на 13 сходинку (19 очок) в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 15 квітня проти ЛНЗ.