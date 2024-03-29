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В АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам

Сьогодні 21:45 143 0
В АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - The Telegraph.

В Англійській Прем'єр-Лізі ухвалили рішення змінити правила роботи болбоїв на матчах. 

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Повідомляється, що керівництво ліги вважає, що поточні правила роботи болбоїв надають домашній команді незаслужену перевагу, бо м'ячі подають швидше або повільніше, залежно від потреб господарів поля. Тепер футболісти будуть забирати м'ячі зі спеціальних підставок біля поля, а не безпосередньо з рук болбоїв, які доставлятимуть м'ячі на ці підставки.

Видання наводить приклад, що знаменитий гол Дівока Орігі за Ліверпуль проти Барселони в 2019 році, коли Трент Александер-Арнольд швидко виконав кутовий після того, як йому кинув м'яч хлопчик, буде неможливим в Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що нещодавно у футболі запланували зміни щодо фіксування офсайду.

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