Фанати Ліверпуля не вивісять прапори на матчі з Аталантою: відома причина

Джерело - The Athletic.

Вболівальники Ліверпуля, які підтримують команду на трибуні "Коп", не принесуть із собою прапори на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

Про це повідомляє The Athletic.

Фани позиціонують своє рішення як протест проти подорожчання абонементів на 2%, яке набуде чинності з наступного сезону. Своєю чергою, клуб пояснив рішення тим, що за останні 6 років витрати на обслуговування "Енфілда" зросли на 40%.

Матч між Ліверпулем та Аталантою відбудеться завтра, 11 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.