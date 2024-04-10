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07.04.2024 07:40 924

Фанати Ліверпуля не вивісять прапори на матчі з Аталантою: відома причина

Вчора 22:45 272 0
Фанати Ліверпуля не вивісять прапори на матчі з Аталантою: відома причина
#Аталанта, #Ліверпуль, #Ліга Європи

Джерело - The Athletic.

Вболівальники Ліверпуля, які підтримують команду на трибуні "Коп", не принесуть із собою прапори на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти. 

Про це повідомляє The Athletic. 

Фани позиціонують своє рішення як протест проти подорожчання абонементів на 2%, яке набуде чинності з наступного сезону. Своєю чергою, клуб пояснив рішення тим, що за останні 6 років витрати на обслуговування "Енфілда" зросли на 40%. 

Матч між Ліверпулем та Аталантою відбудеться завтра, 11 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом. 

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