Джерело - Чемпіон.

11 квітня відбудуться 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, прийме французький Марсель.

Розклад перших матчів 1/4 фіналу

22:00 . Бенфіка - Марсель

Бенфіка - Марсель 22:00 . Ліверпуль - Аталанта

Ліверпуль - Аталанта 22:00 . Мілан - Рома

Мілан - Рома 22:00. Баєр - Вест Гем

*Указаний час - київський

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.