Джерело - Чемпіон.
11 квітня відбудуться 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, прийме французький Марсель.
Розклад перших матчів 1/4 фіналу
- 22:00. Бенфіка - Марсель
- 22:00. Ліверпуль - Аталанта
- 22:00. Мілан - Рома
- 22:00. Баєр - Вест Гем
*Указаний час - київський
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.