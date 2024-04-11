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07.04.2024 07:40 945

Ліверпуль прийме Аталанту, Бенфіка зіграє з Марселем: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 07:05 134 0
Ліверпуль прийме Аталанту, Бенфіка зіграє з Марселем: розклад матчів Ліги Європи
#Аталанта, #Баєр, #Бенфіка, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Марсель, #Мілан, #Рома, #Анатолій Трубін, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

11 квітня відбудуться 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, прийме французький Марсель.

Розклад перших матчів 1/4 фіналу

  • 22:00. Бенфіка - Марсель
  • 22:00. Ліверпуль - Аталанта
  • 22:00. Мілан - Рома
  • 22:00. Баєр - Вест Гем

*Указаний час - київський

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.

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