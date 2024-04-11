Грізманн розповів про свій стан здоров'я перед матчем з Жироною

Джерело - ESPN.
Нападник Атлетико Мадрид Антуан Грізманн повідомив, що у матчі 31 туру Ла Ліги проти Жирони він буде в найкращій фізичній формі.
Його слова передає ESPN.
"Ми перемогли — це найголовніше. Неважливо, що сталося в кінці гри, шкода, що ми пропустили гол, але дуже важливо перемогти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Зараз я відновлююсь після пошкодження, матиму гарний відпочинок. В Атлетико найкращі фізіотерапевти в Європі, вони допоможуть мені бути в найкращій формі у матчі з Жироною", — сказав футболіст.
Зазначимо, що поєдинок Атлетико — Жирона відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок матчу — о 13:00.
Нагадаємо, напередодні "матрасники" перемогли в першому чвертьфінальному матчі проти дортмундської Боруссії. Француза визнали найкращим гравцем поєдинку.