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07.04.2024 07:40 952

Грізманн розповів про свій стан здоров'я перед матчем з Жироною

Сьогодні 10:50 129 0
Грізманн розповів про свій стан здоров'я перед матчем з Жироною
#Жирона, #Антуан Грізманн, #Атлетико Мадрид

Джерело - ESPN.

Нападник Атлетико Мадрид Антуан Грізманн повідомив, що у матчі 31 туру Ла Ліги проти Жирони він буде в найкращій фізичній формі.

Його слова передає ESPN.

"Ми перемогли — це найголовніше. Неважливо, що сталося в кінці гри, шкода, що ми пропустили гол, але дуже важливо перемогти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зараз я відновлююсь після пошкодження, матиму гарний відпочинок. В Атлетико найкращі фізіотерапевти в Європі, вони допоможуть мені бути в найкращій формі у матчі з Жироною", — сказав футболіст.

Зазначимо, що поєдинок Атлетико — Жирона відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок матчу — о 13:00.

Нагадаємо, напередодні "матрасники" перемогли в першому чвертьфінальному матчі проти дортмундської Боруссії. Француза визнали найкращим гравцем поєдинку.

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