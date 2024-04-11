Енріке: У нас був шанс забити третій м'яч

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що команда могла забити третій м'яч у ворота Барселони в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"Якщо ми подивимось усі чвертьфінали, то було багато голів. Коли ви граєте на такому рівні, кожна команда є найкращою командою. У нас був шанс забити третій, але м'яч потрапив у штангу.

Я не сумніваюся, що ми зможемо компенсувати відставання. Наприклад, ми не програвали на виїзді в Лізі 1. Ми будемо готуватися до наступних матчів як зазвичай, і з упевненістю вирушимо до Барселони", — сказав наставник.