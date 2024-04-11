Енріке: У нас був шанс забити третій м'яч

Джерело - УЄФА.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що команда могла забити третій м'яч у ворота Барселони в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Його слова передає УЄФА.
"Якщо ми подивимось усі чвертьфінали, то було багато голів. Коли ви граєте на такому рівні, кожна команда є найкращою командою. У нас був шанс забити третій, але м'яч потрапив у штангу.
Я не сумніваюся, що ми зможемо компенсувати відставання. Наприклад, ми не програвали на виїзді в Лізі 1. Ми будемо готуватися до наступних матчів як зазвичай, і з упевненістю вирушимо до Барселони", — сказав наставник.
Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 3:2. Найкращим гравцем поєдинку визнали бразильця Рафінью, який відзначився дублем. Матч-відповідь запланований на вівторок, 16 квітня.