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07.04.2024 07:40 928

Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця

Сьогодні 01:12 188 0
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Артем Довбик визнаний найкращим гравцем Жирони в березні.

Про те, що зірковий форвард вчетверте удостоївся цієї нагороди (раніше також вигравав у листопаді, грудні та січні), каталонський клуб оголосив у своєму Twitter. 

Минулого місяця Артем провів за Жирону 4 матчі в Ла Лізі. В поєдинку з Бетісом, який відбувся 31 березня, українець зробив вагомий внесок у перемогу команди, реалізувавши пенальті та вихід сам на сам після передачі від Порту. 

Загалом на рахунку Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах Ла Ліги. Наразі він ділить перше місце в бомбардирській гонці з Джудом Беллінгемом та Анте Будіміром. 

Останнім часом з’явилося чимало чуток про літній трансфер української гольової машини. Зокрема, Довбика сватають у Челсі, інші джерела повідомляють про інтерес до нього з боку Барселони. 

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