Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Артем Довбик визнаний найкращим гравцем Жирони в березні.

Про те, що зірковий форвард вчетверте удостоївся цієї нагороди (раніше також вигравав у листопаді, грудні та січні), каталонський клуб оголосив у своєму Twitter.

❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de març ha estat Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/dIUrOKXDEM — Girona FC (@GironaFC) April 10, 2024

Минулого місяця Артем провів за Жирону 4 матчі в Ла Лізі. В поєдинку з Бетісом, який відбувся 31 березня, українець зробив вагомий внесок у перемогу команди, реалізувавши пенальті та вихід сам на сам після передачі від Порту.

Загалом на рахунку Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах Ла Ліги. Наразі він ділить перше місце в бомбардирській гонці з Джудом Беллінгемом та Анте Будіміром.

Останнім часом з’явилося чимало чуток про літній трансфер української гольової машини. Зокрема, Довбика сватають у Челсі, інші джерела повідомляють про інтерес до нього з боку Барселони.