Ексгравець Челсі розповів, що допоможе Мудрику досягти успіху в клубі

Колишній нападник лондонського Челсі Флоран Малуда вважає, що українському вінгеру команди Михайлу Мудрику потрібно розслабитися для того, щоб покращити свою гру.

Цитує слова ексгравця лондонців Сhelsea News.

"У Мудрика є потенціал стати великим гравцем "Челсі" в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за свою збірну – він головна людина на полі. Мудрик продемонстрував стійкість у цьому сезоні, видно, що він прогресує.

Він міг би мати набагато більший вплив на команду, якби був трохи розслабленішим. Коли ви спостерігаєте за ним, то він пробує впоратися з тиском. Йому потрібно знайти спосіб впоратися з цим тиском, і це допоможе йому грати за "Челсі" так, як він грає за збірну України", – сказав Малуда.