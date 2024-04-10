Ексгравець Челсі розповів, що допоможе Мудрику досягти успіху в клубі

Джерело - Chelsea News.
Колишній нападник лондонського Челсі Флоран Малуда вважає, що українському вінгеру команди Михайлу Мудрику потрібно розслабитися для того, щоб покращити свою гру.
Цитує слова ексгравця лондонців Сhelsea News.
"У Мудрика є потенціал стати великим гравцем "Челсі" в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за свою збірну – він головна людина на полі. Мудрик продемонстрував стійкість у цьому сезоні, видно, що він прогресує.
Він міг би мати набагато більший вплив на команду, якби був трохи розслабленішим. Коли ви спостерігаєте за ним, то він пробує впоратися з тиском. Йому потрібно знайти спосіб впоратися з цим тиском, і це допоможе йому грати за "Челсі" так, як він грає за збірну України", – сказав Малуда.
Раніше з'явилась інформація, що тренерський штаб команди незадоволений грою українця.
У нинішньому сезоні Михайло провів за Челсі 33 гри, забив 6 голів та віддав 2 асисти.
Напередодні лондонці з українським гравцем у складі втратили перемогу над Шеффілд Юнайтед.