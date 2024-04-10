Стали відомі стартові склади на матч ПСЖ — Барселона

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ та Барселона оголосили стартові склади на перший матч чвертьфінального протистояння в Лізі чемпіонов.

Про це повідомили пресслужби клубів.

Стартовий склад ПСЖ

Стартовий склад Барселони

Поєдинок відбудеться на "Пар де Пренс". Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу каталонці пройшли італійський Наполі, а ПСЖ доволі впевнено переграв іспанський Реал Сосьєдад.

Напередодні відбулись перші матчі чвертьфіналів Ліги Чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.