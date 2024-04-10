Стали відомі стартові склади на матч ПСЖ — Барселона

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ та Барселона оголосили стартові склади на перший матч чвертьфінального протистояння в Лізі чемпіонов.
Про це повідомили пресслужби клубів.
Стартовий склад ПСЖ
The starting XI 🆚 FC Barcelona 👊🏻#PSGFCB I @EASPORTSFC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 10, 2024
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Стартовий склад Барселони
🚨 BARÇA XI 🚨#PSGBarça | #UCL pic.twitter.com/6eByTugSKQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2024
Поєдинок відбудеться на "Пар де Пренс". Початок - о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу каталонці пройшли італійський Наполі, а ПСЖ доволі впевнено переграв іспанський Реал Сосьєдад.
Напередодні відбулись перші матчі чвертьфіналів Ліги Чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.