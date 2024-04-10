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07.04.2024 07:40 913

Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті

Сьогодні 20:25 1024 0
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті

Джерело - Український футбол.

Колишній футболіст Інгульця Микола Стеценко потрапив у територіальний центр комплектування, коли приїхав в Одесу підписувати угоду з Реал Фармою.

Про це гравець розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"20 червня я приїхав до Одеси з Києва підписувати контракт із клубом "Реал Фарма". До мене просто на вулиці підійшли представники ТЦК і культурно попросили проїхати з ними до військкомату, а звідти мене вже не випустили. Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в учебку. Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали.

Представники "Реал Фарми" хотіли мені допомогти і переконати ТЦК, що я принесу більше користі, граючи у футбол, тим паче я навіть не служив. Але воєнком Малиновського РТЦК В’ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову. Він сказав купити 4 пікапи і тоді мене відпустять. Вони коштують більше 20 тисяч доларів. Така сума була непідйомною для мене і клубу. У мене був на руках контракт із "Чайкою", але це теж не допомогло, броні в клубу немає. Ось так я опинився на службі", - сказав Стеценко.

Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко повідомив про готовність воювати проти Росії.

Інший українець Ілля Забарний також висловився про своє бажання повернутися в Україну та піти на фронт.

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