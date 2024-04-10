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07.04.2024 07:40 909

Експрезидент ФК Суми розповів про майбутнє клубу після ліквідації

Сьогодні 17:51 129 0
Експрезидент ФК Суми розповів про майбутнє клубу після ліквідації
Інстаграм ФК Суми
#ФК Суми

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент та фундатор ФК Суми, голова Сумської районної ради Геннадій Демʼяненко розповів, що команда відновить виступи в професійній лізі України після закінчення війни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Допис, поширений ФК "Суми" (@sumy_fc)

Нагадаємо, напередодні на сесії Сумської міської ради депутати проголосували за ліквідацію футбольного клубу "Суми", який улітку 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну прийняв рішення не грати в наступному сезоні Другої ліги.

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