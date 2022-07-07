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ФК Суми не зіграє у новому сезоні Другої ліги

Сьогодні 14:37 140 0
Роман Сорока прокоментував відсутність клубу у наступному сезоні Другої ліги
ФК Суми не зіграє у новому сезоні Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #ФК Суми

Джерело - fclsgroup.

ФК Суми не зіграє у наступному сезоні Другої ліги України.

Про це повідомив директор клубу Роман Сорока.

"У середу прийняте рішення, що футбольний клуб Суми не братиме участі у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, області, місті Сумі. Тому ми не можемо у таку годину бюджетні кошти використовувати на футбол", – сказав Сорока.

Також не братиме участі у чемпіонаті липоводолинський Альянс, миколаївська Вікторія та ФК Тростянець.

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