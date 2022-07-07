ФК Суми не зіграє у новому сезоні Другої ліги

ФК Суми не зіграє у наступному сезоні Другої ліги України.

Про це повідомив директор клубу Роман Сорока.

"У середу прийняте рішення, що футбольний клуб Суми не братиме участі у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, області, місті Сумі. Тому ми не можемо у таку годину бюджетні кошти використовувати на футбол", – сказав Сорока.