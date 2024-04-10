Головне
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 196
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:00 334 1
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Сьогодні 10:49 127
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 09:51 166
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Сьогодні 08:58 191
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 07:39 292
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ
Сьогодні 00:01 12732
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 11494 2
Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025
Вчора 19:00 675
Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті
Вчора 17:09 2449
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:46 160
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 01:33 246
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 00:56 168
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 894
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1165

ФК Суми був ліквідований за рішенням міської ради

Сьогодні 11:43 66 0
ФК Суми був ліквідований за рішенням міської ради
#ФК Суми

Джерело - MistoSumy.com.

На сесії Сумської міської ради депутати проголосували за ліквідацію футбольного клубу Суми.

Про це повідомляє MistoSumy.com.

За рішення підтримало 23 депутати. ФК Суми був заснований у 2016 році. У червні 2021-го клуб отримав професійний статус і виступав у Другій лізі чемпіонату України.

Улітку 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Суми прийняли рішення не грати в наступному сезоні Другої ліги.

Раніше запорізький Металург розформував другий склад команди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 15271 4
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 14634
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21768
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів 11494 2
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 10310
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 12732
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166692 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118094
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98666
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106894
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29809
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38264