ФК Суми був ліквідований за рішенням міської ради

На сесії Сумської міської ради депутати проголосували за ліквідацію футбольного клубу Суми.

Про це повідомляє MistoSumy.com.

За рішення підтримало 23 депутати. ФК Суми був заснований у 2016 році. У червні 2021-го клуб отримав професійний статус і виступав у Другій лізі чемпіонату України.

Улітку 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Суми прийняли рішення не грати в наступному сезоні Другої ліги.

Раніше запорізький Металург розформував другий склад команди.