ФК Суми був ліквідований за рішенням міської ради

Джерело - MistoSumy.com.
На сесії Сумської міської ради депутати проголосували за ліквідацію футбольного клубу Суми.
Про це повідомляє MistoSumy.com.
За рішення підтримало 23 депутати. ФК Суми був заснований у 2016 році. У червні 2021-го клуб отримав професійний статус і виступав у Другій лізі чемпіонату України.
Улітку 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Суми прийняли рішення не грати в наступному сезоні Другої ліги.
Раніше запорізький Металург розформував другий склад команди.