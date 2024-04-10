Ворскла продовжила контракт з 20-річним воротарем

Полтавська Ворскла продовжила контракт з воротарем Олександром Домолегою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний голкіпер підписав нову угоду, яка розрахована на 4 роки. Фінансові деталі не розголошуються.

"Новий контракт – лише додатковий стимул для мене ще більше працювати, вдосконалювати свою майстерність та бути корисним команді", - сказав футболіст.

Домолега торік перейшов з юнацького складу до першої команди, однак ще не встиг дебютувати на дорослому рівні.

Напередодні Ворскла розписала мирову з Кривбасом (1:1). Після нічиєї "зелено-білі" мають 30 балів та перебуває на 7 місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 14 квітня проти Шахтаря.