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07.04.2024 07:40 909

Ворскла продовжила контракт з 20-річним воротарем

Сьогодні 17:43 121 0
Ворскла продовжила контракт з 20-річним воротарем
#Ворскла Полтава

Джерело - vorskla.com.ua.

Полтавська Ворскла продовжила контракт з воротарем Олександром Домолегою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний голкіпер підписав нову угоду, яка розрахована на 4 роки. Фінансові деталі не розголошуються.

"Новий контракт – лише додатковий стимул для мене ще більше працювати, вдосконалювати свою майстерність та бути корисним команді", - сказав футболіст.

Домолега торік перейшов з юнацького складу до першої команди, однак ще не встиг дебютувати на дорослому рівні.

Напередодні Ворскла розписала мирову з Кривбасом (1:1). Після нічиєї "зелено-білі" мають 30 балів та перебуває на 7 місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 14 квітня проти Шахтаря.

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