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07.04.2024 07:40 906

Неймар може купити акції свого колишнього клубу

Сьогодні 16:38 104 0
Неймар може купити акції свого колишнього клубу
#Неймар, #Сантос

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Аль-Хіляля Неймар може купити акції бразильського Сантоса, в якому він розпочав свою кар'єру.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що гравець разом зі своїм батьком хоче врятувати команду, яка вилетіла до Серії В і має заборгованість розміром 130 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що бразилець хоче перейти в Сантос влітку 2025 року.

Наразі гравець відновлюється від пошкодження, яке отримав у жовтні на матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2).  У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Після чого його прооперували.

Нагадаємо, зірковий футболіст торік залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хіляля у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом. У поточному сезоні він забив 1 гол і віддав 3 асисти в 5 матчах.

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