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Неймар хоче повернутися у Сантос

Сьогодні 17:07 125 0
Неймар хоче повернутися у Сантос
Фото - Getty Images
#Аль-Хіляль, #Неймар, #Сантос

Джерело - uol.com.

Форвард Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар планує змінити клуб.

Про це повідомляє UOL.

Нападник хоче повернутися у Сантос, за який виступав у період з 2009 по 2013 рік. У розмові з представниками бразильської команди він сказав, що хоче перейти влітку 2025 року. 

Нещодавно футболіст просив саудівський клуб віддати його в оренду Барселоні. 

Наразі гравець відновлюється від пошкодження, яке отримав у жовтні на матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2).  У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Після чого його прооперували.

Нагадаємо, бразилець торік залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хіляля  у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом. У поточному сезоні він забив 1 гол і віддав 3 асисти в 5 матчах.

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