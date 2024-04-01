Неймар хоче повернутися у Сантос

Форвард Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар планує змінити клуб.

Про це повідомляє UOL.

Нападник хоче повернутися у Сантос, за який виступав у період з 2009 по 2013 рік. У розмові з представниками бразильської команди він сказав, що хоче перейти влітку 2025 року.

Нещодавно футболіст просив саудівський клуб віддати його в оренду Барселоні.

Наразі гравець відновлюється від пошкодження, яке отримав у жовтні на матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2). У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Після чого його прооперували.

Нагадаємо, бразилець торік залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хіляля у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом. У поточному сезоні він забив 1 гол і віддав 3 асисти в 5 матчах.