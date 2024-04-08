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Динамо Київ - ЛНЗ Черкаси 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 18:25 117 0
Динамо Київ - ЛНЗ Черкаси 1:1: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з черкаським ЛНЗ у поєдинку 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/2024.

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. ЛНЗ розташувався на 9-й сходинці в чемпіонаті.

Огляд матчу

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 8 квітня

Динамо Київ - ЛНЗ Черкаси 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ярмоленко, 1:1 - 40 Саліху

Склади команд

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак 78'), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Пономаренко 84'), Шапаренко, Андрієвський (Буяльський 78'), Кабаєв, Ярмоленко (Волошин 63'), Ванат

Запасні: Бущан, Караваєв, Супряга, Діалло, Михавко, Сирота, Біловар, Беніто, Пономаренко

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Ковальов (Тілль 78)', Саліху, Стасюк (Насонов 69'), Норенков, Рибалка (Пасіч 58'), Бойко, Яшарі, Наумець (Ейнел 58'), Молло (Хобленко 46')

Запасні: Пеньков, Самойленко, Олійник, Тарасенко, Тищенко

Попередження: Бойко 23', Вівчаренко 26', Рибалка 32', Дячук 50', Стасюк 51', Яшарі 57', Норенков 68', Дубінчак 84', Тіль 86', Кучеренко 90+6'

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.

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