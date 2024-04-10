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06.04.2024 12:08 1180

Манчестер Сіті готує трансфер півзахисника Вулвергемптона

Сьогодні 15:05 114 0
Манчестер Сіті готує трансфер півзахисника Вулвергемптона
#Вулвергемптон, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Педру Нету

Джерело - teamtalk.com.

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Вулвергемптона Педру Нету.

Про це повідомляє teamtalk.com.

Манкуніані стежать за португальським вінгером. "Вовки" мають намір отримати за Нету 60 млн фунтів.

Сіті у боротьбі за гравця може зіткнутися з конкуренцією інших клубів Англійської Прем'єр-ліги —  Тоттенгема, Арсенала та Манчестер Юнайтед. Також гравцем цікавились команди із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні півзахисник Вулвергемптона провів 23 матчі, забив 3 голи та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що захисник Вулвергемптона з українським корінням може перейти в Манчестер Юнайтед.

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