Манчестер Сіті готує трансфер півзахисника Вулвергемптона

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Вулвергемптона Педру Нету.

Про це повідомляє teamtalk.com.

Манкуніані стежать за португальським вінгером. "Вовки" мають намір отримати за Нету 60 млн фунтів.

Сіті у боротьбі за гравця може зіткнутися з конкуренцією інших клубів Англійської Прем'єр-ліги — Тоттенгема, Арсенала та Манчестер Юнайтед. Також гравцем цікавились команди із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні півзахисник Вулвергемптона провів 23 матчі, забив 3 голи та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що захисник Вулвергемптона з українським корінням може перейти в Манчестер Юнайтед.