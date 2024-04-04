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Захисник Вулвергемптона з українським корінням може перейти в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:26 129 0
Захисник Вулвергемптона з українським корінням може перейти в Манчестер Юнайтед
#Вулвергемптон, #Манчестер Юнайтед, #Макс Кілман

Джерело - The Times.

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман входить до списку інтересів Манчестер Юнайтед на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Times.

Манкуніанці мають намір підсилити позицію центрбека і слідкують за 26-річним футболістом.

Зазначається, що Вулвергемптон не має наміру відпускати гравця, який має українське коріння.

Нагадаємо, що у 2021 році Макс повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Кілмана у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА: перед тим, як розпочати виступи у футболі, захисник зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.

Улітку 2023 року Кілман підписав новий контракт з "вовками". У нинішньому сезоні футболіст провів на полі 36 ігор в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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