Співаковський: Шахтар стимулює суперників Динамо шестизначними сумами

Суперники київського Динамо отримають шестизначну суму від Шахтаря, якщо їм вдасться відібрати очки у столичного клубу.

Про це повідомляє Михайло Співаковський в ефірі ютуб-програми "ТаТоТаке".

Зазначається, що у разі нічиєї "гірники" пропонують команді 100 тисяч, а за перемогу дають 150 тисяч. Яка саме валюта - не уточнюється.

Наразі донецький клуб посідає першу сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги і випереджають Динамо на 2 бали. Нагадаємо, що у межах 22 туру УПЛ Динамо розромно перемогло Ворсклу, а Шахтар без проблем обіграв Оболонь.