Головне
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Сьогодні 18:15 1699 1
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Сьогодні 19:30 126
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 18:08 263
Прометей переміг Аланту в другому матчі фіналу Суперліги сезону-2023/24 серед жінок
Сьогодні 15:26 219
Колишнього президента Федерації кінного спорту України засудили до 15 років позбавлення волі
Сьогодні 13:31 411
Збірна України визначилась з новим головним тренером
Сьогодні 12:23 7309
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 665 1
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 365
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 292
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 606
Прямі трансляції

Співаковський: Шахтар стимулює суперників Динамо шестизначними сумами

Сьогодні 18:34 202 0
Співаковський: Шахтар стимулює суперників Динамо шестизначними сумами
ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.

Суперники київського Динамо отримають шестизначну суму від Шахтаря, якщо їм вдасться відібрати очки у столичного клубу.

Про це повідомляє Михайло Співаковський в ефірі ютуб-програми "ТаТоТаке".

Зазначається, що у разі нічиєї "гірники" пропонують команді 100 тисяч, а за перемогу дають 150 тисяч. Яка саме валюта - не уточнюється.

Наразі донецький клуб посідає першу сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги і випереджають Динамо на 2 бали. Нагадаємо, що у межах 22 туру УПЛ Динамо розромно перемогло Ворсклу, а Шахтар без проблем обіграв Оболонь.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 16611 7
Збірна України визначилась з новим головним тренером Збірна України визначилась з новим головним тренером 7309
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 24624 2
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 6175
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 6551 2
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 14023 2
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106672
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23228
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48092 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39865
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35160 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25989