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06.04.2024 12:08 1159

Гнабрі зазнав пошкодження в матчі з Арсеналом

Сьогодні 09:32 63 0
Гнабрі зазнав пошкодження в матчі з Арсеналом
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Баварія, #Серж Гнабрі, #Ліга чемпіонів, #Томас Тухель

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі зазнав пошкодження в першому поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала (2:2).

Про це повідомив головний тренер мюнхенців Томас Тухель на післяматчевій пресконференції.

"Це травма підколінного сухожилля. Вона не виглядає добре для матчу-відповіді", – сказав німецький фахівець.

Вирішальний поєдинок 1/4 фіналу відбудеться в Німеччині 17 квітня. Окрім Гнабрі в матчі-відповіді не зіграє захисник Баварії Альфонсо Девіс через перебір жовтих карток.

У нинішньому сезоні німецький вінгер пропустив 18 зустрічей через травми. Загалом Гнабрі відіграв 17 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Арсенал - Баварія.

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