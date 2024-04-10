Джерело - офіційний сайт Баварії.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі зазнав пошкодження в першому поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала (2:2).

Про це повідомив головний тренер мюнхенців Томас Тухель на післяматчевій пресконференції.

"Це травма підколінного сухожилля. Вона не виглядає добре для матчу-відповіді", – сказав німецький фахівець.

Вирішальний поєдинок 1/4 фіналу відбудеться в Німеччині 17 квітня. Окрім Гнабрі в матчі-відповіді не зіграє захисник Баварії Альфонсо Девіс через перебір жовтих карток.

У нинішньому сезоні німецький вінгер пропустив 18 зустрічей через травми. Загалом Гнабрі відіграв 17 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Арсенал - Баварія.