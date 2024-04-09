Екстренер Шахтаря може очолити Жил Вісенте

Джерело - Soy Futbol.

48-річний португальський фахівець Нуну Кампуш, який наразі є помічником головного тренера у мексиканській Толуці, найближчим часом може очолити Жил Вісенте.

Про це повідомляє Soy Futbol.

Клуб є одним з аутсайдерів нинішнього чемпіонату Португалії.

Поки Кампуш не прийняв остаточного рішення, оскільки його все влаштовує в Толуці, де він допомагає 54-річному Ренату Пайві, проте заради повернення до повноцінної тренерської роботи фахівець, як очікується, може вдатися до змін.

В Україні Нуну Кампуш працював асистентом Паулу Фонсеки в Шахтарі з 2016 до 2019 року. Згодом тренер пішов разом зі своїм керівником у Рому, а в 2021 році розпочав самостійну роботу.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар впевнено переміг львівський Рух. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ.