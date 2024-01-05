Аталанта назвала ціну Скальвіні

Джорджо Скальвіні може змінити клуб

Аталанта виставила цінник на свого 20-річного центрального захисника Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє Metro з посиланням на SportItalia.

Інтерес до італійця виявляє Манчестер Юнайтед, який знаходиться в пошуках молодого гравця на цю позицію через можливе припинення співпраці з Рафаелем Вараном та Гаррі Магвайром влітку.

Аталанта оцінює Скальвіні у 51,7 мільйона фунтів. Менш вигідні пропозиції не розглядатимуться, бо клуб не бажає відпускати центрбека.

Також Джорджо цікавляться Мілан і Ювентус, але вони не збираються платити таку суму.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Невеша.