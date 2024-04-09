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Президент Десни прояснив ситуацію з відродженням клубу

Сьогодні 19:30 100 0
Президент Десни прояснив ситуацію з відродженням клубу
#Десна, #Левін, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Sport-express.

Президент Десни Володимир Левін назвав умови за яких чернігівська команда повернеться до української футбольної еліти.

Функціонер прокоментував ситуацію з відродженням команди в інтерв'ю Sport-express.

"Ми ведемо переговори зі спонсорами. Будуть гроші – буде клуб. Про конкретику говорити ще зарано. Найголовніше, що має зараз "Десна" – це заброньоване місце в УПЛ. Якщо ми його втратимо, то сенсу відроджувати клуб не буде, ми просто не знайдемо спонсорів.

Навіть якщо УАФ дозволить нам стартувати в УПЛ, я вважаю, що "Десна" повинна починати хоча б із Першої ліги. Набрати футболістів на Прем'єр-лігу за пів сезону – це дуже дорого. Для цього потрібен потужний інвестор", – розповів Левін.

Нагадаємо, восени з'являлась інформація, що Десна та Маріуполь мали визначитись зі своїм майбутнім до 2024 року.

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