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Маріуполь і Десна мають визначитись зі своїм майбутнім до січня

УПЛ не буде розширюватися в наступному сезоні
Сьогодні 08:17 282 0
Маріуполь і Десна мають визначитись зі своїм майбутнім до січня
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

На загальних зборах клубів УПЛ узгоджено проєкт регламенту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Десна та Маріуполь мають визначитися зі своїм майбутнім до 1 січня 2024. Обидва клуби пропускали сезон через російську агресію.

УПЛ не розширюватиметься у сезоні-2023/24. Якщо проєкт затвердять: у разі повернення чернігівців та азовців, на виліт можуть вирушити не дві, а чотири команди.

Нагадаємо, директором УПЛ-ТВ може стати колишній шеф-продюсер ТК Футбол.

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