Мілевський розповів, чи переїде він у Мінськ

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський не переїде в Мінськ доки не закінчиться війна.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

"Питання про Мінськ. Мені здається, тут коротко і зрозуміло можна відповісти. І батьки це розуміють, і я це розумію, що наразі мій переїзд туди неможливий. Коли все це закінчиться, тоді можна піднімати це питання. Поки що це без коментарів взагалі", - сказав Артем.