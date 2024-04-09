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Мілевський розповів, чи переїде він у Мінськ

Сьогодні 18:52 147 0
Мілевський розповів, чи переїде він у Мінськ
#Артем Мілевський

Джерело - Телеграм.

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський не переїде в Мінськ доки не закінчиться війна.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

"Питання про Мінськ. Мені здається, тут коротко і зрозуміло можна відповісти. І батьки це розуміють, і я це розумію, що наразі мій переїзд туди неможливий. Коли все це закінчиться, тоді можна піднімати це питання. Поки що це без коментарів взагалі", - сказав Артем.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ігор Суркіс запропонував Мілевському працювати скаутом в столичному клубі.

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