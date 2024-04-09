Мілевський розповів, чи переїде він у Мінськ

Джерело - Телеграм.
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський не переїде в Мінськ доки не закінчиться війна.
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.
"Питання про Мінськ. Мені здається, тут коротко і зрозуміло можна відповісти. І батьки це розуміють, і я це розумію, що наразі мій переїзд туди неможливий. Коли все це закінчиться, тоді можна піднімати це питання. Поки що це без коментарів взагалі", - сказав Артем.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ігор Суркіс запропонував Мілевському працювати скаутом в столичному клубі.