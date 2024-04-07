Мілевський: Дуже вірю і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі

Джерело - telescope Артема Мілевського.
Артем Мілевський вважає, що Динамо має всі шанси виграти чемпіонат України-2023/24.
Колишній нападник киян відповів на питання фаната про чемпіонство Динамо у своєму Telescope.
"Питання про чемпіонство "Динамо". Я дуже вірю в це і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі, тому що дуже добре вони зараз виглядають. Мені дуже подобається, особливо домашні ігри вони проводять дуже потужно.
Хороша гра була в Полтаві. Не вдалося подивитися до кінця, хоча й був на стадіоні. Дуже подобається, що багато забивають, виходить в атаці при тому, що Андрюха тільки виходить на заміну після травми, ще немає Буяльського. Це, звісно, безперечне посилення буде. Усі шанси є. Будемо переживати за рідний клуб", - сказав Мілевський.
Після 20 зіграних матчів Динамо йде на третьому місці в турнірній таблиці та має лише на два очки менше, ніж Шахтар. У 23 турі кияни приймуть черкаський ЛНЗ. Матч відбудеться у понеділок, 8 квітня. Початок - о 15:30.