Мілевський: Дуже вірю і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі

Артем Мілевський вважає, що Динамо має всі шанси виграти чемпіонат України-2023/24.

Колишній нападник киян відповів на питання фаната про чемпіонство Динамо у своєму Telescope.

"Питання про чемпіонство "Динамо". Я дуже вірю в це і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі, тому що дуже добре вони зараз виглядають. Мені дуже подобається, особливо домашні ігри вони проводять дуже потужно.