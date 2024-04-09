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Тренер збірної України U-19 – про Крістіана Шевченка: Звичайний козак

Сьогодні 18:13 146 0
Тренер збірної України U-19 – про Крістіана Шевченка: Звичайний козак
#збірна України U-19, #Дмитро Михайленко, #Крістіан Шевченко

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко назвав Крістіана Шевченка дуже скромним хлопцем та звичайним козаком. 

Своїми враженнями від знайомства з Шевченком-молодшим наставник поділився в інтерв’ю Tribuna.com. 

"Це дуже важка тема для самого хлопця, перш за все. На нього великий тиск. Ви ж розумієте, його порівнюють з батьком. Для нього – це дуже складно, але він молодець.

Хлопці побачили позитивного юнака, який посміхається, який почуває себе нелегко. Тому що мало хто спілкується англійською. Навіть перший сніданок, перший мітинг – все важко, тому що потрібно, щоб хтось йому перекладав. У перші дні, думаю, він був не у своїй тарілці, але потім вже підсідали до нього за стіл, спілкувались, жартували, сміялися.

Якою мовою вони спілкувалися? Я так розумію, що англійська, українська, але це вже було повноцінне спілкування. Там вже було і голосно, і цікаво. А футбольне поле все ж змінює. Ти можеш в побуті бути одним, а на полі – зовсім іншим. На полі він дуже азартний, мотивований, моторний. 

Всі, можливо, думали, що ось Шевченко. Та ні, звичайний. Дуже скромний хлопець. Звичайний козак", – сказав Михайленко. 

У березні 2024 року Крістіан Шевченко був уперше викликаний до юнацької збірної України. Вінгер Вотфорда U-19 дебютував за "молодіжку", вийшовши на заміну в матчі проти Північної Македонії.  Після поєдинку Андрій Шевченко тепло привітав сина зі знаковою подією. 

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