Тренер збірної України U-19 – про Крістіана Шевченка: Звичайний козак

"Це дуже важка тема для самого хлопця, перш за все. На нього великий тиск. Ви ж розумієте, його порівнюють з батьком. Для нього – це дуже складно, але він молодець.

Хлопці побачили позитивного юнака, який посміхається, який почуває себе нелегко. Тому що мало хто спілкується англійською. Навіть перший сніданок, перший мітинг – все важко, тому що потрібно, щоб хтось йому перекладав. У перші дні, думаю, він був не у своїй тарілці, але потім вже підсідали до нього за стіл, спілкувались, жартували, сміялися.

Якою мовою вони спілкувалися? Я так розумію, що англійська, українська, але це вже було повноцінне спілкування. Там вже було і голосно, і цікаво. А футбольне поле все ж змінює. Ти можеш в побуті бути одним, а на полі – зовсім іншим. На полі він дуже азартний, мотивований, моторний.

Всі, можливо, думали, що ось Шевченко. Та ні, звичайний. Дуже скромний хлопець. Звичайний козак", – сказав Михайленко.