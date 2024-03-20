Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України перемогла однолітків з Північної Македонії на старті еліт-раунду кваліфікації на чемпіонат Європи U-19.

Гра завершилась з рахунком 2:0. Голами відзначились Данило Кревсун та Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що за українську команду дебютував син Андрія Шевченка - Крістіан. Півзахисник Вофорда U-18 з'явився на 79-й хвилині гри.

Наступний матч українці зіграють 23 березня проти Латвії. Початок - о 15:00 за київським часом.

Еліт-раунд відбору Євро-2024 (U-19)

Група 7, 1 тур

20 березня

Північна Македонія U-19 - Україна U-19 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Кревсун, 0:2 - 48 Пономаренко

Північна Македонія (U-19): Якімов, Арізанкоський (Серафімов, 67), Мельїчі, Стоїлевський, Джеков, Алії (Ніколовський, 61), Зенделовський, Гьоргієвський, Каба (Нухія, 67), Каноський (Данєв, 61), Назіфі.

Україна (U-19): Крапивцов, Дрозд, Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиєв (Цуканов, 65), Ващенко, Кревсун (Баденко, 87), Синчук (Шевченко, 79), Пономаренко (Дубровний, 79), Тутєров (Маткевич, 65).

Попереджені: Джеков (5), Алії (32), Нухія (73), Ніколовський (73) — Синчук (34), Пономаренко (37), Огарков (44), Михавко (90+3).

Вилучений: Мельїчі (75, ПМ)

Аби пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, "синьо-жовтим" необхідно посісти перше місце у групі з однолітками зі Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Ігри міні-турніру відбудуться у Скоп’є (Північна Македонія).

Євро-2024 U-19 проходитиме 15—28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

Раніше повідомлялося, що Крістіан Шевченко не розмовляє українською мовою та має у таборі збірної персонального перекладача.