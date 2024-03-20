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Шевченко привітав сина з дебютом за юнацьку збірну України

Сьогодні 18:13 132 0
Шевченко привітав сина з дебютом за юнацьку збірну України
#збірна України U-19, #Андрій Шевченко, #Крістіан Шевченко

Джерело - Інстаграм Андрія Шевченка.

Голова УАФ Андрій Шевченко опублікував спільне фото зі своїм сином Крістіаном після його дебюту за юнацьку збірну України.

Під світлиною Шевченко-старший привітав команду Дмитра Михайленка з перемогою над Північною Македонією, а свого сина - з першою грою у синьо-жовтій футболці. 

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Збірна України U19 впевнено здолала македонських однолітків з рахунком 2:0. Одним із голів відзначився інший дебютант команди Данило Кревсун, який представляє Боруссію Дортмунд. Шевченко-молодший вийшов на заміну на 79-й хвилині. 

Раніше повідомлялося, що Крістіан не розмовляє українською мовою та має у таборі збірної персонального перекладача.

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