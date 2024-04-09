Головне
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Сьогодні 14:23 9946
Подоляни розгромили Сокіл, Зірка переграла Агротех у дербі: огляд матчів чемпіонату України серед аматорів
Сьогодні 17:55 72
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 16:34 1457
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
Сьогодні 15:45 484
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024
Сьогодні 15:39 6438 3
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
Сьогодні 13:51 1718
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 11941 5
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 583
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 13195 1
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 1073 2
Прямі трансляції

Моурінью: Якби я міг почати тренувати вже завтра, я б це зробив

Сьогодні 17:33 111 1
Моурінью: Якби я міг почати тренувати вже завтра, я б це зробив
#Жозе Моурінью

Джерело - daily sports.

Португальський тренер Жозе Моурінью розповів, що він спробує відновити кар'єру вже цього літа.

Його слова наводить daily sports.

"Якби я міг почати тренувати вже завтра, я б це зробив. Я відчуваю себе порожнім, коли не треную. Я обов'язково спробую повернуся цього літа. Я повинен ухвалити найкраще рішення", - сказав наставник.

Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024. З командою він виграв Лігу конференцій і дійшов до фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Жозе може очолити національну збірну Саудівської Аравії. Упродовж своєї тренерської кар’єри спеціаліст тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рому.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 9946
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1742
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 11941 5
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 6438 3
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо 13195 1
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 4801
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21213 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362207 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98605
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108143
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38249
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70695