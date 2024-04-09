Моурінью: Якби я міг почати тренувати вже завтра, я б це зробив

Джерело - daily sports.

Португальський тренер Жозе Моурінью розповів, що він спробує відновити кар'єру вже цього літа.

Його слова наводить daily sports.

"Якби я міг почати тренувати вже завтра, я б це зробив. Я відчуваю себе порожнім, коли не треную. Я обов'язково спробую повернуся цього літа. Я повинен ухвалити найкраще рішення", - сказав наставник.

Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024. З командою він виграв Лігу конференцій і дійшов до фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Жозе може очолити національну збірну Саудівської Аравії. Упродовж своєї тренерської кар’єри спеціаліст тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рому.