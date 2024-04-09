УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - ESPN.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) знає про загрозу терактів від терористичної організації ІДІЛ ("Ісламська держава") під час чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів і співпрацює з владою задля забезпечення безпеки.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що всі поєдинки відбудуться за розкладом.

"УЄФА знає про ймовірні терористичні погрози щодо матчів Ліги чемпіонів УЄФА цього тижня, і тісно співпрацює з владою на відповідних майданчиках. Планується, що всі матчі відбудуться за розкладом із відповідними засобами безпеки", — йдеться в заяві УЄФА.

В 1/4 фіналу ЛЧ Реал зіграє з Манчестер Сіті, ПСЖ — з Барселоною, Арсенал прийматиме Баварію, Атлетико зустрінеться з Боруссією Дортмунд.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що ІДІЛ планує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ. Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть поєдинки.